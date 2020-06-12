شكرا لقرائتكم خبر عن قبل تهويدة عمرو يوسف.. تعرف على أشهر 5 أفلام رعب فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتميز أفلام الرعب المصرية، بطابع خاص عن الأفلام الأجنبية، كونها واقعية أكثر من غيرها، وهو ما يدخل المشاهد فى أجواء الفيلم سريعا، وهذا النوع من الأفلام يحتاج لميزانيات ضخمة وخبرات عالية فى مجال تنفيذ مشاهد الخدع والجرافيك، ونرصد أشهر وأهم 5 أفلام رعب فى السينما المصرية. كامب عام 2008 كامب عام 2008 أنتج فيلم "كامب"، عام 2008، وتدور قصته فى أحد الفنادق المهجورة المطلة على شاطئ يقع فى منطقة نائية، تبدأ سلسلة من جرائم القتل الغامضة، تصيب مجموعة الأصدقاء والعاملين فى الفندق حالة من الرعب، وعندما يحاول الشباب الفرار من المكان يكتشفون أن سيارتهم معطلة وكذلك أجهزة المحمول الخاصة بهم ويتشكك الأصدقاء كل منهم فى الآخر. الفيلم بطولة كل من الفنان لطفى لبيب، ومجموعة من الشباب منهم الفنان أيمن الرفاعى، والفنان محمد الخلعى، وأميرة هانى، وياسمين جمال، ومحمد عاطف، وريم هلال، إخراج عبد العزيز حشاد، وتأليف هيثم وحيد. "الفيل الأزرق" الجزء الأول عام 2014 "الفيل الأزرق" الجزء الأول عام 2014 حقق "الفيل الأزرق" نجاحًا كبيرًا فاق كل التوقعات، وهو مأخوذ عن رواية الفيل الأزرق لأحمد مراد، وبالرغم من عدم تصنيفه من أفلام الرعب، وتم تصنيفه فيلم إثارة، إلا أنه رعب الكثيرين بالفعل، وتدور قصة الفيلم حول، طبيب نفسي يدعى يحيى، مر بظروف نفسية صعبة، بعد تعرضه لحادث توفت على إثره زوجته وابنته، وترك الطبيب العمل لمدة خمس سنوات على إثر تلك الصدمة، وبعد ذلك بدأ يعود إلى حياته الطبيعية، ليتلقى صدمة أخرى حين علم أن صديقه وزميله فى الطب النفسى شريف "خالد الصاوى "، يعانى من انفصام بالشخصية، الذي أصيب به بسبب الجن، الذي اقتحم حياته، بسبب وشم على جسده، مما جعله يقتل زوجته.

"الفيل الأزرق 2 " عام 2019

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وقدمت شركة سينرجى جزءا ثانيا من العمل، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجوم كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

وأحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، فيستعين بحبوب الفيل الأزرق، فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

فيلم 122 عام 2019

فيلم 122 تم طرحه فى السينمات العام الماضى وحقق نجاحا جدماهيريا، لفكرته الجديدة وعرض بتقنية الـ 4D وتدور أحداثه خلال إطار اجتماعى عن قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية، وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى الدخول فى عالم من العمليات المشبوهة، لكنهما يصابان بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدآن فى مواجهة أسوأ كابوس في حياتهما، ويقضيان أوقات مفزعة بين جنبات هذا المستشفى.

"يوم 13" عام 2020

فيلم "يوم 13" للنجمة دينا الشربينى بتقنية الـ3D، يحمل ميزانية ضخمة وعالية فهو أول فيلم مصري يقدم بهذا النوع أحداثه تدور فى إطار الإثارة والتشويق، بطولة أحمد داوود ودينا الشربيني وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبدالمغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله، كما تفاضل الجهة المنتجة حاليا بين اسم "يوم 13" و"القصر الملعون"، وينتظر أبطال الفيلم موعد لطرحه فى درو العرض بالسينمات حتى الأن.

وتدور أحداث الفيلم حول قصر ملعون يتعرض بسببه أحد الأفراد لمشاكل عديدة، يحاولون حلها لكنهم يفشلون، وتم تصوير أحداث الفيلم فى أستوديو مكة، حيث تم بناء ديكور ضخم استغرق تنفيذه ثلاثة أشهر، عبارة عن قصر تدور فيه أغلب أحداث الفيلم، كما تم تصوير بقية الأحداث فى عدد من بلاتوهات مدينة الإنتاح الأعلام، وتخطت ميزانية الفيلم حاجز الـ9 ملايين جنيه، ومن المقرر أن يشهد هذا الفيلم طفره جديدة ومختلفة فى السينما المصرية على مستوى الصورة والديكورات والتقينات المستخدمة.

التهويدة لـ عمرو يوسف 2020

وآخر تلك الأفلام من هذا النوع، فيلم النجم عمرو يوسف "التهويدة"، الذى من المقرر عرضه فى الفترة المقبلة من إخراج طارق العريان وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن الاسم ومشاركة المونتير ياسر النجار فى إخراجه، وكذلك طرحت تيزر قصير للفيلم برعاية إحدى شركات المحمول الكبرى فى مصر، وكشف التيزر عن طبيعة العمل الذى ينتمى لنوعية أعمال الرعب بفكرة جديدة على السينما المصرية.

ويسجل فيلم "التهويدة" التعاون الثالث الذى يجمع عمرو يوسف بالمخرج طارق العريان بعدما قدما فيلم "ولاد رزق الجزء الأول" عام 2015، والجزء الثانى من الفيلم العام الماضى وحقق ايرادات تخطت 100 مليون جنيه ليكون ثانى أعلى الأفلام تحقيقاً للايرادات فى تاريخ السينما المصرية بعد فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز.