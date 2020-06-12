"أيام ما كانت الناس بتحب بعض".. سعد الصغير يشارك جمهوره ذكرياته مع صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان سعد الصغير، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة له رفقة، الفنان الكبير محمود ياسين وزوجته شهيرة، والفنان محمد سعد.

وعلق "الصغير"، على الصورة: "الأيام الجميلة والناس المحترمين بجد، أيام ما كان والله الناس كلها بتحب بعض بجد، وكله واحد، يا رب اكرمنا جميعا في اللي جي، واغفر لنا إن شاء الله، اللي جاي أحسن".

سعد الصغير شارك في رمضان المنقضي بمسلسل "ولاد إمبابة"، تأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي، وبطولة لطفي لبيب، وفريدة سيف النصر، وأحمد شيبة، وشمس، ونادر أبو الليف، وبرلنتي فؤاد، وعبد الله مشرف، ومراد فكري، ومحمود فارس، وهاني الأسمر، وإسماعيل فرغلي، ومحمد فاروق، ومن إنتاج عمرو ماندو، وبلال صبري.