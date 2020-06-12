"مشتاق للبحر".. حسن الرداد ينشر صورة له من أحد الشواطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان حسن الرداد عن اشتياقه للأجواء المصيفية، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، التي منها إغلاق الشواطئ.

وعبر حسابه بـ"إنستجرام"، نشر الرداد صورة له على أحد الشواطئ، وعلق: "فين أيامك".

وعُرض للرداد في شهر رمضان المنقضي مسلسل "شاهد عيان"، بطولة بسمة، هنا شيحة، تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج ممدوح شاهين.