"أخونا التالت".. كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد صديقه عبر "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
احتفل الفنان كريم فهمي بعيد ميلاد أحد أصدقائه عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
وشارك "فهمي"، جمهوره ومتابعيه صورة له رفقة صديقه، وعلق عليها: "عشرة العمر، أخونا التالت، كل سنة وأنت طيب".
وشارك الفنان كريم فهمي في رمضان المنقضي بمسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغني، سمر مرسي، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي.
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