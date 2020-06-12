راغب علامة عن الوضع الحالي في لبنان: "ولعت والناس جاعت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدث الفنان راغب علامة عن الوضع الحالي بلبنان، بعد خروج العديد من المظاهرات الشعبية ضد الحكومة اللبنانية.

وغرد "علامة"، حول الأمر عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: "ولعت ولو متأخرة، الناس جاعت ولا من يسمع، هالمرة لن تكون كسابقاتها، لن يكون الرجوع من الشارع سهل كما في الماضي".

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وتابع: "طبقة سياسية غبية عاجزة عن التفكير إلا بالكرسي والمحاصصة والمكتسبات، الناس لن ترحمهم بعد الآن، الوضع لم يعد يحتمل بعد الآن، مستقبل البلد مظلم ومخيف، فات الآوان".

وتشهد لبنان خروج عدد من اللبنانيين في مظاهرات شعبية ضد الفساد، ومطالبات بمعيشة أفضل لهم، ومحاسبة الفاسدين، لسوء الأحوال الاقتصادية.