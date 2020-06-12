شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح أغنية" سنين الذكريات".. وائل جسار يجدد تعاونه مع أحمد بركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب اللبناني وائل جسار مع الملحن أحمد بركات في أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل طابع دراما إيقاع سريع، وهي من كلمات هاني عبد الكريم، وتوزيع الموسيقي زاهر ديب، ويقدمها بركات بشكل جديد ومختلف عن أغانيه السابقة وقد تكون مفاجأة للجمهور عاصي بحسب تصريحاته لـ"الخليج 365"، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور بعد طرحها.

ويجدد وائل جسار تعاونه مع الملحن أحمد بركات الذى قدم معه العديد من الأغانى والتى وصل عددها إلى 3 وهم "وحياة كل الليالي"، لأنك ابني لأنك"،"وسنين الذكريات"، وهي من كلمات نور الحسن، وتوزيع عمر صباغ.

Advertisements

وطرح النجم اللبنانى وائل جسار مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل سم "ماتغيبش ثوانى" من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي ومن إخراج فادى حداد، وتم تصويره في لبنان وسط إجراءات وقائية عالية فرضها فيروس كورونا.

وينقل وائل في هذا الفيديو كليب قصة حقيقية، عن امرأة تعيش حالة حب جميلة مع زوجها، تكتشف أنها مصابة بمرض عضال وتقرر أن تخبئ الأمر عنه، فتبدء رحلة العلاج وحدها، ليشعر زوجها بابتعادها عنه مما يثير الشك لديه، ليكتشف مرضها بالصدفة ويقدم لها كل الدعم المعنوي اللازم فتتخطى ألمها وتتماثل للشفاء