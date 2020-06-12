كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 05:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر هالة سرحان تحتفل بعيد ميلاد نجلها وتوجه له رسالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت الإعلامية هالة سرحان، نجلها محمد أديب بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الجمعة. ونشرت صورة لابنها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" من كواليس الاحتفال به وعلقت على الصورة قائلة: "‏النهارده عيد ميلاد محمد أديب ابني ونور عيني تذكرت يوم حصوله علي الماجستير من جامعة UCLA بلوس أنجلوس كاليفورنيا كان أجمل أيام حياتي". وأضافت "وحصل علي ٣ جوائز الحمد لله وساعة مادخلوا القاعة طابور جميل مع موسيقي رهيبة لحظة لاتنسي وكنت بصور فيديو قم التليفون رن وقطع التصوير".

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