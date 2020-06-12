شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الحكمى يتعاون مع الموزع محمد مجدى فى أغنية خليجية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب السعودى إبراهيم الحكمى مع الموزع الموسيقى محمد مجدى، فى أغنية سينجل جديدة باللهجة الخليجية بعنوان "ما بين"، وهى من كلمات الشاعر عبد الرحمن البوق، وألحان أحمد الخليدى، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية، مابين الوم النفس وشوية اشياء.. ما اقدر أخبى داخلى فرحتى فيك..انت الصيح اللى وسط كومة اخطاء..وانت المهم ويسعد القلب طاريك.

Advertisements

الجمهور المصرى عرف إبراهيم الحكمى بعدما غنى أغنية "هموم جبلين" فى تتر مسلسل "جبل الحلال" للنجم محمود عبد العزيز وإخراج عادل أديب قبل 6 سنوات، وتتر مسلسل "الطوفان" للمخرج خيرى بشارة بعنوان "فدان فلوس"، وتتر بداية مسلسل "نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان العام قبل الماضى بعنوان "يا زين يا ولد الزين".

شارك إبراهيم مؤخراً في حفل يناير الماضي فى منتزه الثمامة البرى، بمحمية الملك خالد الملكية، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وشارك أيضا في حفل ليلة رأس السنة الماضي بالقاهرة مع الفنانة الاستعراضية دينا وإبراهيم السلطان وأصيل هميم، وقدم من خلال حفلات بباقة منتقاة من أجمل وأرقي أغنياته التي يتفاعل معها الحضور، ومن أبرز أغنياته "فوق السما" و"عالم احبابي" و"المحبة" و"موقليل"، وغيرهم.

يذكر أن آخر أغنيات إبرهيم الحكمي كانت تحمل اسم "مهما تبعد"، وهي من كلمات وألحان المطرب أحمد زعيم وتوزيع موسيقي أحمد الأمين وهندسة صوتية ياسر أنور.