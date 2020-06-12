شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. نجوم واجهوا كورونا بالرومانسية.. أشهر زيجات الوسط الفنى فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم جائجة فيروس كورونا وحملات خليك فى البيت منعاً لانتشار الفيروس، إلا أنها لم تمنع عدد من النجوم من الاحتفال بزفافهم، وآخرهم الفنان محمد الشرنوبى الذى احتفل بعقد قرانه على رندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، وسط أجواء عائلية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وأوضح أنه اقتصر فقط على وجود الأسرتين، وأقيم فى حديقة المنزل، وسط إجراءات احترازية.

واحتفلت النجمة نيللى كريم بخطوبتها في جو عائلى للغاية على رجل الأعمال عمر إسلام، بحضور مقتصر للأسرتين على أحد الشواطئ، وبعيدا عن التجمعات لمراعاة الإجراءات الإحترازية التي توصى بها وزارة الصحة، لمواجهة تفشى فيروس كورونا. وقالت نيللى لـ"الخليج 365"، إن الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام بخاصية الأستورى كانت بعد إعلان الخطوبة مباشرة، على أن تحتفل بالزواج نهاية الصيف الجارى.

أيضاً المطرب الشعبي حسن شاكوش، احتفل الأسبوع الماضي بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، داخل إحدى فيلات مدينة نصر، هذه الفيلا مملوكة لأحد الأصدقاء المقربين من شاكوش، وأثار خبر خطبته بضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم تسريب مقاطع فيديو من الحفل تظهر عدم التزام المدعوين بالتدابير الوقائية.

واقتصر حفل الخطوبة على أهل العروسين، والأصدقاء المقربين، واشترط "شاكوش" على جميع الحضور بعدم التقاط أى صور فوتوغرافية أو مقاطع فيديو حتى لا يتعرض لأى مشاكل، نظرا للإجراءات الوقائية التى تفرضها الدولة لمواجهة تفشى فيروس كورونا بمنع أى تجمعات.

”الخليج 365” حصل على فيديو من خطوبة حسن شاكوش، وهو يغنى ويرقص مع خطيبته على أغنيتى "بنت الجيران"، و"عود البطل"، وسط رقص وهتاف الحضور.

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النجمة ياسمين صبري هي الأخري تزوجت من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قبل أيام من شهر رمضان، وكانت ستقيم حفل زفاف كبير بعد عيد الفطر، وبسبب انتشار فيروس كورونا، تم إلغاء هذه المخططات، واكتفى الثنائى بعقد قرانهما فى حفل بسيط بحضور أفراد من العائلة.

وسيطرت على أجواء الاحتفال العائلى حالة من الهدوء والبساطة، مع قلة الحضور واختصاره فى المقربين عائليا من العروسين، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات.

واحتفل النحم محمد رمضان بزفاف شقيقته إيمان رمضان، على حسام حامد، فى حفل إقيم فى بإحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، واقتصر على حضور عائلة العروسين والأصدقاء المقربون، وكان على رأسهم شقيقه محمود رمضان، والمهندس عبد الحميد والد العريس، وأقارب العروسين والأصدقاء المقربين، وبعد ساعات من انتهاء الحفل تم استدعاء العريس بسبب صور تظهر عدم التزام المدعوين بالكمامات والتباعد الاجتماعي.

وكانت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان احتفلت فى شهر رمضان الماضى، بعقد قرانها على "حسام حامد‎"، وتم عقد القران فى منزل المهندس عبد الحميد والد العريس فى اكتوبر بحضور أخوة العريس الدكتورة جيهان حامد، والمهندسة صافى حامد، وأحمد ووالد العروسة الحاج رمضان وشقيق العروسة "محمود" وحرمه وبعض الأصدقاء، وغاب محمد رمضان لوجوده خارج القاهرة.