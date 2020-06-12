شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم السمان: انتظروا الجزء الثالث من برنامج المقالب "كريزى تاكسى" والان مع تفاصيل الخبر
وعرض الموسم الثانى من برنامج "كريزى تاكسى" على قناة الحياة وتطبيق WATCH IT فى رمضان الماضى، وتقوم فكرة البرنامج حول سائق تاكسى يجسد عددًا من الشخصيات المختلفة ويخلق موقفًا يستنفر به شعور ضيوفه ليخرج منهم ردود فعل كوميدية .
إبراهيم السمان ممثل ومخرج مسرحى. درس بالمعهد العالى للفنون المسرحية، أخرج عددًا من المسرحيات مثل (مسافر ليل) عن قصة (صلاح عبد الصبور) و(اللوحة) التى حصدت عددًا كبيرًا من جوائز (المسرح الجامعى العرب) بالعراق ونالت جائزة أفضل عرض ونال عنها جائزة أفضل إخراج من نفس المهرجان. كما شارك كممثل فى عدة مسلسلات منها (أهل كايرو)، (بالشمع الأحمر) و(خرم إبرة) وقدم أول أدواره السينمائية فى فيلم (اللعنة).
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم السمان: انتظروا الجزء الثالث من برنامج المقالب "كريزى تاكسى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.