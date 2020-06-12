شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم السمان: انتظروا الجزء الثالث من برنامج المقالب "كريزى تاكسى"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إبراهيم السمان صاحب برنامج المقالب "كريزى تاكسى" إنه يضع تصورًا لتقديم جزء ثالث من ‏البرنامج مع فريق عمله، وذلك بعد نجاح البرنامج فى جزئيه الأول والثانى واللذين عرضا فى موسم رمضان ‏الماضى وقبل الماضى على التوالى، محققا نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات عالية.‏

وعرض الموسم الثانى من برنامج "كريزى تاكسى" على قناة الحياة وتطبيق ‏WATCH IT‏ فى رمضان ‏الماضى، وتقوم فكرة البرنامج حول سائق تاكسى يجسد عددًا من الشخصيات المختلفة ويخلق موقفًا يستنفر ‏به شعور ضيوفه ليخرج منهم ردود فعل كوميدية .‏

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إبراهيم السمان ممثل ومخرج مسرحى. درس بالمعهد العالى للفنون المسرحية، أخرج عددًا من المسرحيات ‏مثل (مسافر ليل) عن قصة (صلاح عبد الصبور) و(اللوحة) التى حصدت عددًا كبيرًا من جوائز (المسرح ‏الجامعى‮ ‬العرب‮) بالعراق ونالت جائزة أفضل عرض ونال عنها جائزة أفضل إخراج من نفس المهرجان. كما ‏شارك كممثل فى عدة مسلسلات منها (أهل كايرو)، (بالشمع الأحمر) و(خرم إبرة) وقدم أول أدواره ‏السينمائية فى فيلم (اللعنة).‏