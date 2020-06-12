محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك، جمهورها ومتابعيها صورتين لها رفقة شقيقتها. وعلقت "صبا"، على الصور عبر حسابها على "إنستجرام": "هي ضهري.. أنا وأختي". وشاركت صبا مبارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "حارس الجبل" مع الفنان منذر رياحنة، وعادت به للأعمال البدوية التي نجحت في تقديمها.

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كانت هذه تفاصيل خبر صبا مبارك تنشر صورتين رفقة شقيقتها: "ضهري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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