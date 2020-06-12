بصورة "الخالة نوسة".. هنيدي يعلق على صورة الطفل المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الكوميديان محمد هنيدي، على الجدل المثار حول صورة الطفل، التي تم تداولها على نطاق واسع مؤخرًا، والتي صاحبها تعليق أن من لا يرى الطفل إنسان طبيعي، أما من يراه فهو إنسان يرى ما وراء الطبيعة.

ومن جانبه انضم هنيدي للسخرية من الأمر، عبر حسابه بـ"تويتر"، وأعاد نشر الصورة بعد ما أضفى عليها تغييرًا، إذ قام باستبدال صورة الطفل بصورة "الخالة نوسة"، من فيلم "يا أنا يا خالتي".

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وعلق قائلًا: "الصورة دي منتشرة من أيام، لو مش شايف شيء فإنت إنسان عادي، لو شايف الخالة نوسة فأنت عندك قدرات ميتافيزيقية خارقة، وعندك قريب بتاع بليلة ماتعرفهوش شغال في البرازيل، هيموت وهتورث منه ملايين الدولارات".

فيلم "يا أنا يا خالتي" إنتاج عام 2005، بطولة محمد هنيدي، حسن حسني، دنيا سمير غانم، فادية عبد الغني، لطفي لبيب، علاء مرسي ونبيل عيسى، تأليف أحمد عبد الله وإخراج سعيد حامد.