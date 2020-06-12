محمد عبدالرحمن مشيدا بأحد مشاهد "ولاد العم: "حاجة توجع القلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - أشاد الفنان محمد عبدالرحمن "توتا" بمشهد التهجير، في فيلم ولاد العم، من خلال تغريدة على تويتر.

وكتب محمد عبدالرحمن: "الله على روعة وعظمة مشهد التهجير في فيلم ولاد العم، حاجه فعلا توجع القلب بجد، وتوثيق حقيقي، شكرا لصناع الفيلم على كمية العظمة والروعة ديه".



فيلم ولاد العم عرض عام 2009، بطولة كريم عبدالعزيز، ومنى زكي، وشريف منير، وإنتصار، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج شريف عرفة.