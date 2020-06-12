كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مى كساب تتصدر استفتاء "الخليج 365" اليوم الموافق الجمعة 12 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدرت الفنانة مي كساب استفتاء "الخليج 365 الفني"، وحصلت على أعلى نسبة تصويت على إعلانها في رمضان كأفضل إعلان رمضاني حتى اليوم الجمعة 12 يونيو.

وحصد الإعلان على 18674صوت، بمعدل 26,3 % وعلى أن يتم إعلان النتيجة النهائية يوم 17 يونيو.

والجدير بالذكر أن إعلان الفنانة مي كساب، لصالح إحدى مستحضرات العناية بالشعر نجاحًا كبيرًا عبر"السوشيال ميديا" ونسب مشاهدة عالية.

ولاقى الإعلان تفاعلا كبيرًا من قبل الأطفال بتصويرهم لمقاطع فيديو بأغنية الإعلان.