كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسنت شوقي لـ"الخليج 365 الفني": مسلسل "ونسني" من الأعمال التي تعرضت للظلم في رمضان.. وشخصيتي في "ليه لأ" استفزتني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تألقت الفنانة بسنت شوقي، في تقديم شخصيتين مختلفتين عن بعضهما البعض تمامًا، كما استطاعت من خلال شخصيتها في مسلسل "ونسني" أن ترسم البسمة على وجوه المشاهدين ومن خلال مسلسل "ليه لأ" أن تلمس قلوب الجمهور، ببساطتها وتلقائيتها.

والتقى "الخليج 365 الفني" في حوار خاص مع الفنانة بسنت شوقي، وتحدثت في كثير من الأمور الخاصة بمسلسل "ونسني" و"ليه لأ"، إلى نص الحوار..

ما السبب الرئيسي وراء مشاركتك في مسلسل "ونسني"؟

السبب الرئيسي هو وجود المخرج رامي رزق الله، الذي أعتبره الأب الروحي لي، كما أنني سبق وتعاونت معه من قبل، وكانت التجربة إيجابية، لذلك أحب العمل معه.

كيف كانت أجواء كواليس العمل؟

الكواليس كانت لطيفة جدًا لأن جميع أبطال المشاركين فين شباب كما أن العمل كان يسوده الروح الجيدة، وذلك يُعد سمة من سمات المخرج رامي رزق الله، الذي يهتم دائمًا بشخصيات الممثلين وعلاقتهم ببعض وليس بموهبتهم فقط.

ما أبرز المشاهد الصعبة التي واجهتك أثناء التصوير؟

لا يوجد مشهد معين صعب، ولكن كان هناك مشاهد تحتاج لتركيز أكثر، لذلك كنت مهتمة جيدًا بكل المشاهد لأن الكوميديا صعبة جدًا وحتى لا أقول إفيهات زيادة.

كيف رأيت أنطباع المشاهدين عن دورك في مواقع التواصل الاجتماعي؟

التعليقات كانت إيجابية جدًا والجمهور أحب شخصية فرح بشدة، على الرغم أن المسلسل لم يحقق نسبة مشاهدة عالية لأن توقيت عرضه في رمضان كان صعبًا لأنه كان مُزدحمًا بالعديد من الأعمال.

ظهرت خلال المسلسل بإطلالات جذابة.. حدثينها عنها

تعد هذه الإطلالات سواء كان الفستانين والشعر والميكاج جزء أساسي من الشخصية لأن شخصية فرح أنفلونسر على السوشيال ميديا وبتهتم بمظهرها جدًا، ومنذ البداية كنت على أتفاق مع المخرج على ظهورها بهذا الشكل، وأنا في العموم أهتم بكل شخصية أقدمها سواء كانت شعبية أو كلاس لأنها بتساعدني على تقمص الشخصية بشكل جيد.

ما الصفات المشتركة بين شخصية فرح وشخصيتك الحقيقية؟

حب الاصدقاء والجدعنة وحب المغامرات والفتاة القوية.

هل تعتقدين أن المسلسل ظلم بعرضه حصريًا على شاشة "أم بي سي مصر"؟

إطلاقًا، بالعكس قناة "أم بي سي مصر" من القنوات التي تحظى بجمهور كبير وجميع الأعمال التي عرضت عليها حققت نجاح كبير في مصر والعالم العربي، ولكن السبب في ظلم المسلسل هو عدم تقديم الدعايا الكافية له والقناة قامت بتغيير المواعيد أكثر من مرة، لذلك المشاهد اختلط عليه الأمر ولم يعلم موعد العرض الصحيح له، بالإضافة أن المسلسل أتعرض في وقت به عديد كبير من المسلسلات الكوميديا التي يقوم ببطولتها مجموعة من النجوم الكبار، أما العرض الحصري الذي يؤثر بالسلب على العمل فيكون إذا تم عرضه على قناة لم تحظى بجمهور كبير.

ما تعليقك على قول رواد التواصل الاجتماعي أن مستوى الكوميديا صفر خلال شهر رمضان؟

الجمهور لديه الحق في التعليق بالسلب أو الإيجاب، فأنا على الرغم من أنني لم أتابع أي عمل في رمضان نظرًا لإنشغالي بالتصوير إلا أنني سمعت أن الجمهور أشاد بمسلسلي "الإختيار"، "النهاية"، "البرنس"، بـ"100 وش"، وأجمع أن هذه الأعمال بذل فيها مجهود كبير، لذلك الجمهور لم يكن متربص لأعمال معينة.

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ماذا عن الذي حمسك للمشاركة في مسلسل "ليه لأ"؟

هناك عدة أسباب حمستني للمشاركة في مسلسل "جمع سالم" أولهما عندما قمت بقراءة الورق توقعت أن المسلسل سيحدث ضجة كييرة، ثانيًا المسلسل يناقش موضوع موجود في 99% من البيوت المصرية كما أن القصة تشبه قصص فتيات كثيرة ليس فقط في الهروب من كتب الكتاب ولكن الفكرة في تسليط الأم على نجلتها وتقفل عليها زيادة عن اللزوم حتى وهي في سن 30، ثالثًا وجود المخرجة مريم أبو عوف والمؤلفة مريم نعوم التي لا يصح أن أرفض العمل في وجودها.

ماذا عن شخصيتك في المسلسل؟

أُجسد شخصية فتاة تُدعى "نانسي" وأنا أحببت الشخصية جدًا وشعرت أنها مختلفة عن شخصيات كثيرة قمت بتقديمها من قبل، لذلك كنت متحمسة لتقديمها.

الجمهور وصف مشهد هروب أمينة بإنه لا يتناسب مع عادات وتفليد مصر.. فما تعليقك؟

تعليقات الجمهور على المشهد أثارت دهشتي على الرغم من وجود ملايين من القصص التي تشبة قصة أمينة خليل خلال أحداث المسلسل.

ماذا عن ردود فعل الجمهور على شخصيتك في المسلسل؟

شخصية نانسي لم تظهر بالدرجة الكافية، ولكن أعتقد أن الناس فاهمة هي نانسي بتعمل إيه ومتحمسة تشوف مشاهدها مع الفنان محمد الشرنوبي وأمينة خليل، وأتمنى أن تنال مشاهدي القادمة على إعاجبهم.

ما رأيك في عرض المسلسل على منصة "شاهد vip"؟

المنصات هي المستقبل، وعلى الرغم من عرضه على منصة إلكترونية إلا أنه حقق مشاهدات عالية وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، فأن أرى أن القصة الجيدة هي التي تصل للناس سواء عرضت في السباق الرمضاني أو خارجه أو على التلفزيون أو منصة، لذلك لا أشعر بالضيق من عرضه على المنصة بالعكس، فهي بالنسبة لي تجربة جديدة.

ما أبرز الصعوبات التي واجهتك في المسلسل؟

أن الشخصية كانت صعبة لإنها مركبة والناس لا تعرف أن تحبها أم تكرهها، والشخصية كانت مستفزة بالنسبة لي جدًا فأحببت تجسيدها وبعد فترة ستتغير الشخصية ويظهر بها شكل مختلف، كما أنني كنت كل يوم وأنا ذاهبة للتصوير كنت أشعر بتوتر وقلق شديد من هذه الشخصية، لأنها جديدة علي، وأتمنى أن تحظى باعجاب الجمهور.

ما الشخصية التي تتمني تقديمها؟

أتمني تقديم جميع الشخصيات المتنوعة والمختلفة عما قدمته من قبل.

من الفنانين والمخرجين تتمنين العمل معه؟

الفنان ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز وهند صبري ومنى زكي، ومن المخرجين تامر محسن وهاني خليفة ومحمد ياسين ومحمد شاكر وأحمد نادر وكاملة ابو ذكري ومحمد شامي.

ما الدور الذي ممكن تقومين برفضة حتى لو كان أجره عالي؟

لا يوجد حاجة اسمها أرفض دور، ولكن في حاجة اسمها أرفض الدور لأنه ضعيف أو شبه دور قدمته من قبل وأو الشركة المنتجة والمخرج لا أشعر معهم بالراحة.