وائل كفوري يغني بدرجة حرارة منخفضة ويكشف عن زيادة وزنه في أول حفل "أونلاين له"

كشف النجم اللبناني وائل كفوري في أول حفل "أونلاين له" عبر تطبيق "شاهد vip" خلال مقابلة له مع الزميل علي العلياني عن "زيادة وزنه بعض الشيء خلال فترة "كورونا".

وحول ان كانت علاقته مع زملائه بالفن تسير على ايقاع واحد قال: " أحبهم جميعهم وأحترمهم، ولكن لا صداقة قوية سوى مع شخصين هما ملحم زين ونوال الزغبي".

وتابع: "أحب ملحم فهو أخ وصديق وبينشاف الحال فيه، وابن بيت وصادق، ونوال الزغبي عشرة عمر، وعلاقتنا مستمرة منذ أكثر من 24 عامًا، والله يكثر من المحبين ".

وتوجه وائل بالشكر لكل شخص عمل على انجاح هذه الحفلة، وعلى رأسهم هيئة الترفية السعودية وشركة "روتانا" وتطبيق "شاهد"، ومدير أعماله ادي غانم الذي يرافقه منذ بدايته ولغاية اليوم، وتمنى وائل أن يستمتع الجمهور بوقتهم معه".

قبل بدء الحفل تمّ عرض لقطات نادرة من بدايات وائل كفوري قبل 28 سنة، تناول التقرير خامة وائل التي لم يأت مثلها في العالم العربي، وكيف استطاع أن يعيد للأغنية اللبنانية مجدها ومكانتها بين الأغنيات العربية، ليصبح نجمًا ورقمًا صعبًا على الساحة العربية الفنية.

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وأعلن وائل من خلال أغنيته "راجع" أنه "لا يسلطن من دون جمهور، حتى ولو كان بريق الشاشات كبيراً".

وبعدها قدم وائل أغنية "بيسألوني" و"بحبك أنا كثير" و"لو حبنا غلطة" ، و"اخذت القرار"، "الغرام المستحيل".

ونزولًا عند طلب الجمهور قدم وائل أغنية "اندق باب البيت عالسكّيت" للراحل وديع الصافي وقال: "مستعد أن اقدم لكم كل ما تطلبونه، وأنا على تواصل معكم".

كما طلب وائل من الجمهور أن يعذروه في حال كان هناك أي خطأ في الصوت، مشيرا الى انه "يغني تحت درجة حرارة منخفضة تصل الى خمسة تحت الصفر من منزله في لبنان".

ويأتي حفل وائل كفوري الجديد ضمن نهج "خليك بالبيت" ، وسيتم عرضه حصرياً على تطبيق "شاهد VIP" للفيديو حسب الطلب، بحيث يتمكن ملايين المشاهدين ومحبي الطرب والحفلات الاستمتاع بمشاهدتها من بيوتهم، ضمن إجراءات "التباعد المجتمعي" و"الحظر الاجتماعي" في ظل الظروف الراهنة.