ميريام فارس تعرض أغراض وهدايا "الميريامييز" وتتذكر أجمل اللحظات

قامت الفنانة اللبنانية ميريام فارس باستعراض الهدايا والرسائل التي تلقتها سابقاً من "الميريامييز" من خلال فيديوهات نشرتها في الستوري الخاص بها، وتداولها عدد كبير من محبيها، حيث لاتزال ميريام تحتفظ بكل الأغراض منذ بداية مشوارها الفني، وهي دائمًا تحرص على مشاركة جمهورها تفاصيل حياتها. وقالت ميريام في الفيديوهات التي نشرتها: "اليوم وخلال ترتيبي لأغراضي وجدت تيشيرت من أيام تصوير برنامج الفوازير". Advertisements واللافت أن ميريام لازالت تحتفظ برسومات بسيطة، وصور رسمت لها من قبل الفانز، وقطع قماش كتب عليها اسمها واسم زوجها "داني"، بالاضافة إلى اطارات الصور وغيرها من الهدايا.

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