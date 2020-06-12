لأول مرة.. صورة تجمع النجمة التركية سيريناي ساريكايا بحبيبها الجديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - بعد حوالي 4 أشهر على انتشار أنباء ارتباط النجمة التركية سيريناي ساريكايا بالفنان جيم يلماز، فاجأت الفنانة الجميع ونشرت صورة تجمعهما لأول مرة من كواليس أجازتهما الصيفية.

الكاميرات كانت بالمرصاد للحبيبن منذ بدء انتشار شائعة حول وجود علاقة عاطفية بينهما، ونجحت في رصدهما أكثر مرة، وفي مارس الماضي، أكد جيم الخبر رسمياً للصحفيين، حيث أعرب عن سعادته بارتباطه بسيريناي التي ارتسمت الابتسامة على وجهها خجلاً أمام فلاشات المصورين.

وعندما سأل الصحفيون الثنائي عن رأيهما في الانتقادات التي لاحقت علاقتهما بسبب الفارق العمري بينهما والذي يصل لـ19 عاماً، حيث أجابت سيريناي: «سامحكم الله، لا داعي أبداً للحديث عن هذا».

يُذكر أن سيريناي اعلنت انفصالها عن الفنان التركي كرم بورسين أبريل 2019، وذلك بعد علاقة عاطفية جمعتهما لمدة 3 سنوات، وترددت شائعة قوية حول انفصال الثنائي بسبب ظهور رجل جديد في حياة سيريناي، إلا أن الثنائي حرصا على نفيها، في الوقت الذي لم يكشف أي منهما عن سبب خلافاتهما، كما أنها سبق وارتبطت بالفنان التركي شآتاي أولسوي، وذلك خلال مشاركتهما بطولة مسلسل «مد وجزر».

من ناحية أخرى، تم تأجيل مشروع سيريناي الجديد، وهو فيلم Bergen»»، والذي يدور حول السيرة الذاتية للمغنية التركية الراحلة بيرجن، وذلك بسبب أزمة كورونا.