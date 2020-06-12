صورة نادرة تجمع دنيا سمير بالأميرة ديانا.. شاهد وتعرف على قصة هذه الصورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر الإعلامي المصري رامي رضوان مجموعة صور نادرة لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم في طفولتها برفقة الأميرة ديانا، أثناء زيارة الأخيرة لمصر.

دنيا سمير غانم ظهرت في الصور وهي طفلة صغيرة، وتقوم بالترحيب بالأميرة ديانا، أثناء افتتاحها إحدى المكتبات بمصر.

رامي أرفق الصور، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قال فيه: “مش مهم إن دي الأميرة ديانا الجميلة”.

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وأضاف: “مش مهم انها كانت في زيارة في مصر وتفتح احدى المكتبات.. المهم عارفين مين الطفلة الصغنووونه دي؟”، ليتعرف جميع المتابعين على دنيا نظرا لعدم تغير شكلها من الطفولة وحتى الآن.

ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة المصرية دنيا سمير غانم للعودة للسينما بفيلم جديد يحمل اسم “تسليم أهالى”، وهي شخصية مجرمة، ولكن فى إطار كوميدى، حيث تدير عصابة من خلال أحداث الفيلم.

ويشارك دينا في بطولة العمل الفنان هشام ماجد الذي يتعرض هو الآخر ضمن أحداث الفيلم، لمواقف عديدة معها، تكشفها أحداث الفيلم، ويعد هذا الفيلم بمثابة التعاون الثانى بين دنيا وهشام ماجد، بعدما شاركها بطولة مسلسل “بدل الحدوتة ثلاثة”، والذى عرض في شهر رمضان 2019.

وكانت دنيا قد صورت عدد من المشاهد الداخلية فى الفيلم داخل ديكور فيلا، واستمر التصوير لمدة 3 أيام في نفس الديكور إستعداداً لطرحه فى عيد الأضحى القادم 2020، كما وضع القائمون على الفيلم، خطة تصوير للعمل للانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان المقبل، على أن يتم طرحه بشكل مبدئي إما في موسم عيد الفطر أو عيد الأضحى هذا العام وإن كان الخيار الثاني هوالأقرب حيث اتجاه صناع العمل، حيث يتواصل التصوير حالياً على قدم وساق للأسبوع الثاني على التوالى.