كريستين ستيوارت تتفوق على إيما واتسون

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتلت الممثلة والنجمة ​كريستين ستيوارت​ المركز السابع، كأجمل إمراة لعام 2020، وذلك ضمن تصنيف أجراه أحد المواقع العالمية، في حين أن الممثلة العالمية ​إيما واتسون​ جاءت في المركز التاسع، اما الممثلة التركية هاندا أرتشيل كما ذكرنا سابقا احتلت المركز الأول وصُنّفت أجمل إمرأة في عام 2020.

وكان قد عرض لكريستين ستيوارت، مؤخرا فيلم “Seberg” و تدور أحداث الفيلم حول قصة حقيقية حول الممثلة جين سيبيرج، التي كانت مستهدفة في أواخر الستينيات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وعلى جانب أخر، شاركت كريستين ستيوارت بالمسيرات الإحتجاجية، التي انتشرت مؤخرا، بجميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية، على يد أحد رجال الشرطة و الذي ظهر بعدة صور و مقاطع فيديو، وهو يضع ركبته على رقبة فلويد مما تسبب في وفاته.

وكانت عدسات المصورين، قد التقطت العديد من الصور للنجمة العالمية البالغة من العمر 30 عاما، خلال تواجدها في مسيرة ” Black Lives Matter ” بلوس أنجلوس و كان بصحبتها صديقتها ديلان ماير، و ما لفت الأنظار أن كريستين قررت أن تستبدل إرتداء القناع الطبي بوضع “بندانا ” لتخفي جزء كبير من وجهها.