هايدي كلوم تبوح بسر لصوفيا فيرجارا

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
كشفت عارضة الأزياء والممثلة الألمانية هايدي كلوم، البالغة من العمر 47 للممثلة والنجمة العالمية صوفيا فيرجارا، أنها تود في إنجاب طفل خامس لها، لافتة أن أربعة أطفال لا يكفون.
هايدي كلوم، أقرت بذلك الاعتراف أثناء مشاركتها، صوفيا فيرجارا لجنة تحكيم مسابقة “أمريكا جوت تالانت الشهيرة”، وذلك بعدما شاهدت عرضًا لطفل أمريكي نال على إعجابها وأثار حنينها للإنجاب والأمومة.
ولكن هايدي كلوم أثيرت بدهشة شديدة حين سمعت من الممثلة صوفيا :”طفل! لديك 4 بالفعل!”.
وتزوجت هايدي كلوم من عازف الجيتار توم كلوتز الذي يصغرها بـ17 عامًا، ولديها أربعة أطفال هم ليني البالغة من العمر 15 سنة، هنري البالغ من العمر 14 سنة، جوهان 13 سنة، ولو 10 سنوات.
وفي نفس السياق كانت هايدي كلوم، قد تزوجت، لأول مرة من المصمم ريك بيبينو عام 1997، ودام زواجهما 5 سنوات، ثم وقعت في قصة حب مع الإيطالي فلافيو برياتوري مدير فريق رينو في فورمولا 1، وأنجبت منه ابنتها الكبرى هيلين أو ليني.
وتزوجت كلوم بعد ذلك من المطرب الأمريكي سيل عام 2005 وأنجبت منه ثلاثة أطفال قبل انفصالهم عام 2012.
ورغم عملها وتقديمها لعروض الأزياء، إلا أنها مارست التقديم التلفزيوني، وتدير عدة شركات، بجانب تصميم الأزياء، والغناء والتأليف والتمثيل.
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