انتحار مديرة أعمال النجم سوشانت سينغ راجبوت

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

توفيت ديشا ساليان، مديرة المواهب المشهورة البالغة من العمر 28 عامًا، كما نعى بهارتي سينغ خسارة مديرة أعماله السابقة.

وتداولت تقارير نبأ انتحار مديرة الأعمال أيضا للنجم الهندي سوشانت سينج راجبوت وعدد من النجوم الأخرين، وتسببت في موجات من الصدمة بالوسط الفني.

في حين لا يوجد تقرير محدد عما إذا كان انتحارًا أو وفاة عرضية، فإن الشرطة تنتظر تقرير تشريح جثة ساليان، ورغم ذلك هناك بعض التقارير التي تدعي أن ديشا أنهت حياتها بعد أن اكتشفت أن خطيبها روهان راي كان يخونها، كان على علاقة مع راي على مدى السنوات الست الماضية.

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يشير التقرير الذي أجرته Peeping Moon إلى أن ديشا كانت مخطوبة للممثل روهان راي Rohan Rai، ورغم ذلك اكتشفت أن راي كان يخونها مع ممثلتين تلفزيونيتين، ولهذا السبب كان يؤخر خطط الزواج.

ونُقل عن مصدر شرطي قوله: “تم العثور على الكثير من زجاجات الخمور والمواد الأخرى في الغرفة. لا يمكننا تأكيد ما إذا كان انتحارًا أو وفاة عرضية. نحن في انتظار تقرير تشريح الجثة “.

ويذكر التقرير أيضًا أن الضيوف في حفل المديرة الراحلة سمعوا ديشا ساليان وروهان يتشاجران، ثم ذهبت ديشا إلى غرفتها وأغلقت الباب. وبحسب ما ورد ادعى الضيوف أن الشيء التالي الذي عرفوه هو أنه كان هناك صوت صاخب وعثر على ديشا ملقاة في خارج المبنى في بركة من الدم.