خرائط جوجل بصوت أميتاب باتشان قريبًا

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

حقيقة لا جدال فيها أن مجرد رؤية النجم الكبير أميتاب باتشان على الشاشة شيء محبب، كما أن صوته لا يقل إثارة وجاذبية عن رؤيته.

ذكر تقرير أن أميتاب باتشان سيكون قريبًا الصوت الذي تتحدث من خلالة “خرائط جوجال” (GPS) المستخدمة على نطاق واسع.

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أشار تقرير إلى أن Google قد اتصل بالممثل المخضرم ليكون صوتها الجديد، حيث نسمع عادةً صوت الفنانة كارين جاكوبسن المولودة في أستراليا وهي ترشد المستخدمين عبر الزوايا واركان في مومباي.

كما نقل موقع “ميد داي” عن مصدر قوله: “أميتاب باتشان لديه كاريزما أكثر قوة ويمكن تمييزه، وبالتالي، فهو الخيار الأفضل لصوت “جوجل ماب”، لقد تم الاتصال به، لكن لم يتم توقيع العقد بعد”.

وبينما لم يصدر أي إعلان رسمي بعد، قال المصدر إن أميتاب باتشان أنه وضع في اعتباره معايير التباعد الاجتماعي الحالية في الاعتبار، وسوف يقوم باتشان بالتسجيلات الأولية من منزله.