سونام كابور تتوج زوجها أناند أهوجا «أفضل زوج في العالم»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

شاركت ممثلة بوليوود سونام كابور أهوجا، التي بلغت الخامسة والثلاثين من عمرها مؤخرا، صورة رومانسية مع زوجها أناند أهوجا، واصفة إياه بأنه “أفضل زوج في العالم”.

شاركت سونام صور على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، حيث شاركت صورتين ظهرت فيهما وهي تحتضن أناند أهوجا. بينما يبتسم الثنائي للكاميرا.

كتبت سونام في البوست الذي شاركته “أفضل زوج في العالم، يعطيني كل ما أحتاج إليه، هنأني بعيد ميلادي، أحبك أناندا أهوجا من اليوم الأول الذي احتضنتك فيه.

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كما شاركت سونام كابور اطلالة خاطفة على احتفالات عيد ميلادها على Instagram، فقد نشرت صور غرف مليئة بالبالونات وقطع الكعكة في مقر إقامتها في مومباي.

وسافرت سونام إلى مومباي يوم الاثنين 8 يونيو بعد أن أمضت أكثر من شهرين في نيودلهي قبل يوم من عيد ميلادها يوم الثلاثاء مع أناند.وكتبت يمكن رؤيتها فيها مع شقيقتها ريا”العودة مع زوجي. شكرا لك”.

شوهدت سونام آخر مرة على الشاشة في فيلم “The Zoya Factor”، الذي يحكي قصة الفتاة زويا سولانكي، التي أصبحت ايقونة لمنتخب الكريكيت الهندي خلال كأس العالم للكريكيت 2011.