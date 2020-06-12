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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
لا يختلف أحد على مون النجمات الثلاثة ريخلا وجايا خان وايشواريا راي من أعظم فنانات بوليوود على الاطلاق، كما أن أدوارهن لا تزال محفور في أذهان الملايين من عشاقهن في جميع أنحاء العالم.
ورغم ذلك من الصعب أن يجتمع الثلاثة مثل الصديقات المقربات، بفضل تلك العلاقة العاطفية التي ربطت في السابق النجم الكبير أميتاب باتشان بريخا، وذلك قبل زواجه من زوجته الفنانة جايا باتشان وما نتج عن ذلك من مشاكل عائلية جمة متعلقة بغيرة جايا من جمال وسحر ريخا.
لكن آيشواريا راي تعتقد خلاف ذلك لأنها دائما ترحب بـ”ضرة” حماتها عبر عناق دافئ وقبلة على الخد كلما التقيا، ووفقًا للتقارير ، فإن حماة ايشواري الفنانة الكبيرة جايا ليست راضية عن قرب أيشواريا من ريخا.
وبفضل الشائعات التي تلحق تلك العائلة، التي تشير للتواصل علاقة ريخا مع أميتاب باتشان، جعلت من المستحيل أن تصبح جايا باتشان صديقة لريخا، بالاضافة أن علاقة ايشواريا الهادئة والمهادنة مع ريخا ، أشعلت الغضب في صدر جايا، وهو ما يفسر حالة انقطاع الود بينهما الظاهرة للمقربين منهما.
وكما ورد في ديكان كرونيكل ، “كل هذه المودة تجاه عائلة باتشان غير مريحة للغاية بالنسبة لهم. أبهيشيك وايشواريا مهذبان للغاية بحيث لا يزالا يتعاملان بود مع ريخا، لكن جايا ، التي لا يُعرف عنها إخفاء مشاعرها ، تجعلها تشعر بعدم الراحة ”.
كانت هذه تفاصيل خبر موقف زاد الفجوة بين النجمة الهندية ايشواريا راي وحماتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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