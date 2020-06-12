عندما أجبرت علياء بهات على التبول في الطريق العام

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
يعتقد الكثيرون أن حياة النجوم وأبنائهم مغلفة بالفخامة والسهولة البالغة والتيسير، لكن يمكن لما ستشاركه الممثلة الهندية الحائزة على جائزة IIFA علياء بهات، أن يعكر لك صفو تلك الفكرة.
في مقابلة حديثه، كشفت ممثلة Udta Punjab أنها اضطرت إلى التبول في أماكن عامة وعلى الطريق في أثناء تصوبير فيلم “هاي واي” للمخرج امتياوز على Imtiaz Ali.
وبحسب صحف هندية فإن علياء بهات كانت قد كشفت في مقابلة سابقة، عن موقف صعب قابها في أثناء تصوير فيلمها، وقالت “واصلنا التصوير. كنا على الطريق في شاحنة وكنا نتوقف بلحثين عن “لوكيشن” طبيعي يصلح للتصوير فيه على الطريق، واضطررت إلى التبول في الأماكن العامة! تبولت لم ويكن يعنيني تلك النكات التي اختصتني.
يُشار إلى أن علياء ربما تكون واحدة من أبناء النجوم الذين اختاروا القيام بأدوار غير تقليدية في وقت مبكر جدًا من حياتهم المهنية.
ورغم أن لديها بعض الأعمال التجارية الناجحة مثل Student Of The Year وBadrinath Ki Dulhaniya وKapoor and Sons، لكنها قدمت أيضًا أعمال جيدة مثل Highway وUdta Punjab وDear Zindagi.
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