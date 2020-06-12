شكرا لقرائتكم خبر عن مش هتبقي لغيرى..حسن شاكوش يكشف صورا جديدة من حفل خطوبته أثناء "تلبيس الشبكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا جديدا له برفقة خطيبته من حفل الخطوبة، الذي أقيم مؤخرا وسط غياب تام من الأهل أو الأصدقاء.

وظهر حسن شاكوش مع خطيبته في الصورة الجديدة أثناء "تلبيس الشبكة"، وسط تبادل الابتسامات بين العروسين، حيث علق مطرب المهرجانات على الصور قائلا :"مش هتبقى لغيري"، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

وكان المطرب الشعبى حسن شاكوش احتفل بخطوبته فى أحد الفنادق القاهرة، واقتصر الأمر على وجود شاكوش وخطيبته والمصور فقط، فيما ظهر شاكوش فى مجموعة من الفيديوهات التى نشرها المصور، وهو يغنى معه، وأيضا نشر كواليس الـ"فوتوسيشن"، حيث ارتدى حسن شاكوش قميصا أبيض، فيما ارتدت عروسته فستان "سيلفر".



حسن شاكوش وخطيبته

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يشار إلى أن حسن شاكوش ذاع صيته أواخر العام الماضى بعد النجاح الكبير والاستثنائى لـ أغنية "بنت الجيران"، والذى قدمها بمشاركة المطرب عمر كمال، وعقب هذا النجاح حقق الاثنان نجاح أخر مشابة بأغنية أخرى وهى "عود البطل"، والتى أصبحت حديث الشارع ورواد السوشيال ميديا، ليصبح حسن شاكوش أحد المطربين المطلوبين بكثرة فى الحفلات والأفراح، ليتطور الأمر معه ويستعين به صناع الدراما التليفزيونية ويقدم بعض تترات هذه الأعمال.



حسن شاكوش وخطيبته

يشار إلى أن حسن شاكوش ذاع صيته أواخر العام الماضى بعد النجاح الكبير والاستثنائى لـ أغنية "بنت الجيران"، والذى قدمها بمشاركة المطرب عمر كمال، وعقب هذا النجاح حقق الاثنان نجاح أخر مشابة بأغنية أخرى وهى "عود البطل"، والتى أصبحت حديث الشارع ورواد السوشيال ميديا، ليصبح حسن شاكوش أحد المطربين المطلوبين بكثرة فى الحفلات والأفراح، ليتطور الأمر معه ويستعين به صناع الدراما التليفزيونية ويقدم بعض تترات هذه الأعمال.