شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مسعود يرحل غاضبا على "جومانا مراد" والان مع تفاصيل الخبر
وكانت مشاهده عبارة عن فلاش باك تجمعه بابنته "شيرين"، وهو يطردها من المنزل بعد أن كشفت لأسرتها عن أن خطيبها سافر ولن يتزوجها.
وتوفى الفنان القدير محمود مسعود، داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية، إثر هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية وبعض أمراض الصدر.
الفنان الراحل محمد مسعود حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالى للفنون المسرحية فى عام 1975، وعمل عقب التخرج فى مسرح الطليعة، ثم شارك فى بطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية، منها "مجانينو، المتمرد، الشرسة، حكاية تو"، ثم شارك بالعديد من الأدوار فى التليفزيون، ومن المسلسلات التى عمل بها: "اللقاء الثانى، مغامرات زكية هانم، جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر".
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