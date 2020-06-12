شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مسعود يرحل غاضبا على "جومانا مراد"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى آخر ظهور له، شارك الفنان الراحل محمود مسعود كضيف شرف فى ‏مسلسل "خيانة عهد" بطولة النجمة يسرا، وجسد مسعود دور والد - ‏شيرين - تلك الشخصية التى جسدتها جومانا مراد، ومات خلال الأحداث ‏غاضبًا عليها.‏

وكانت مشاهده عبارة عن فلاش باك تجمعه بابنته "شيرين"، وهو يطردها ‏من المنزل بعد أن كشفت لأسرتها عن أن خطيبها سافر ولن يتزوجها.‏

وتوفى الفنان القدير محمود مسعود، داخل أحد مستشفيات منطقة ‏العباسية، إثر هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية وبعض أمراض الصدر.‏

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الفنان الراحل محمد مسعود حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالى ‏للفنون المسرحية فى عام 1975، وعمل عقب التخرج فى مسرح الطليعة، ‏ثم شارك فى بطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية، منها "مجانينو، ‏المتمرد، الشرسة، حكاية تو"، ثم شارك بالعديد من الأدوار فى التليفزيون، ‏ومن المسلسلات التى عمل بها: "اللقاء الثانى، مغامرات زكية هانم، ‏جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر".‏