شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوعين من العزل.. تحاليل الإعلامية داليا أبو عمر ما زالت ‏إيحابية ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الإعلامية داليا أبو عمر تحاليل فيروس كورونا للتأكد من ‏تحول نتائجها من إيجابية لسلبية، إلا أنها أعلنت إيجابية التحليل ‏بعد أصابتها منذ أسبوعين .‏

وكتبت "داليا" عبر تويتر: "قدر الله وما شاء فعل، للأسف مفيش ‏أجسام مضادة، خبر محبط على العموم، هنعيد التحليل كمان ‏أسبوعين يمكن‎".‎

وكانت الإعلامية داليا أبو عمر، قد كشفت تفاصيل تجربة إصابتها ‏بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عقب إعلان إصابتها منذ ‏‏31 مايو من الشهر الماضي، وقالت: "أنا في اليوم الـ13 من ‏العزل المنزلي، بعد إصابتي بفيروس كورونا، وبشكر كل الدكاترة ‏اللي خلوني كويسة وقادرة أكلمكوا، الحمد لله بدأت أتعافى بشكركم ‏جدًا على دعواتكم المستمرة، كنتوا بتسألوا عليا ليل نهار وكنتم ‏بتحاولوا تخلوني أقوى".‏

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وأضافت: "أنا واحدة من الناس التي اتخذت حذرها جدا، وكنت ‏أعقم نفسي في كل وقت وملتزمة بالكمامة وغسل اليدين ولا أعرف ‏من أين تم نقل الفيروس إلي، أنا شخص واخدة احتياطاتي طول ‏الوقت، أكيد عملت غلطة خلتني أصاب بالفيروس‎".‎

وتابعت: "أنا واحدة كنت قاعدة في بيتي وجاتلي، ودي حاجة ممكن ‏‏30% إنها تحصل، خدوا بالكم الموضوع مش لطيف‏‎".‎

وفى سياق متصل كان الإعلامي كريم رمزى، مذيع قناة "أون تايم ‏سبورت"، أصيب بفيروس كورونا، وطمأن جمهوره على صحته بعد ‏إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا، بعد أن أجرى المسحة منذ أسبوعين ‏وأظهرت النتيجة إيجابية، بأنه يتمتع بصحة جيدة ولا يعانى من أي ‏مشاكل كبيرة.‏