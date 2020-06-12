شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوعين من العزل.. تحاليل الإعلامية داليا أبو عمر ما زالت إيحابية والان مع تفاصيل الخبر
وكتبت "داليا" عبر تويتر: "قدر الله وما شاء فعل، للأسف مفيش أجسام مضادة، خبر محبط على العموم، هنعيد التحليل كمان أسبوعين يمكن".
وكانت الإعلامية داليا أبو عمر، قد كشفت تفاصيل تجربة إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عقب إعلان إصابتها منذ 31 مايو من الشهر الماضي، وقالت: "أنا في اليوم الـ13 من العزل المنزلي، بعد إصابتي بفيروس كورونا، وبشكر كل الدكاترة اللي خلوني كويسة وقادرة أكلمكوا، الحمد لله بدأت أتعافى بشكركم جدًا على دعواتكم المستمرة، كنتوا بتسألوا عليا ليل نهار وكنتم بتحاولوا تخلوني أقوى".
وأضافت: "أنا واحدة من الناس التي اتخذت حذرها جدا، وكنت أعقم نفسي في كل وقت وملتزمة بالكمامة وغسل اليدين ولا أعرف من أين تم نقل الفيروس إلي، أنا شخص واخدة احتياطاتي طول الوقت، أكيد عملت غلطة خلتني أصاب بالفيروس".
وتابعت: "أنا واحدة كنت قاعدة في بيتي وجاتلي، ودي حاجة ممكن 30% إنها تحصل، خدوا بالكم الموضوع مش لطيف".
وفى سياق متصل كان الإعلامي كريم رمزى، مذيع قناة "أون تايم سبورت"، أصيب بفيروس كورونا، وطمأن جمهوره على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا، بعد أن أجرى المسحة منذ أسبوعين وأظهرت النتيجة إيجابية، بأنه يتمتع بصحة جيدة ولا يعانى من أي مشاكل كبيرة.
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