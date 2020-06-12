شكرا لقرائتكم خبر عن جيسون ديرولو يحتفل بوصول متابعيه على تيك توك لـ22 مليون بتناول 22 برجر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المغنى والممثل الأمريكى جيسون ديرولو بوصول متابعيه على موقع تيك توك إلى 22 مليون، من خلال تناوله 22 ساندوتش برجر في مقطع فيديو شاركه مع جمهوره بموقع انستجرام.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن جيسون ديرولو البالغ من العمر 30 عامًا، كان مسرورًا للغاية، قائلاً إنه يريد تناول مليون وجبة تكريمًا للإنجاز ، وإنه ينوي إكمال المهمة في غضون ساعتين.

وجلس جيسون أمام كومة من البرجر وطبق رقائق البطاطس، وببدأ في تناول الطعام، ولكنه لم يستطيع تناول سوى 12 ساندويتش فقط من الهامبوجر، حيث ركض بعد ذلك إلى الحمام.





وكان الفنان العالمي جيسون ديرولو شارك في تحدى الذرة الذي من خلاله يتم وضع الذرة في مثقاب ثم يقوم الشخص بتشغيله وأثناء ذلك يحاول أكله ونشر النجم جيسون ديرولو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو من تحدي الذرة بعد المشاركة فيه عبر إنستجرام، محذرا من تجربة هذا التحدى فى المنزل.

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يذكر أن جيسون ديرولو بدأ مسيرته الفنية فى 2006 واستطاع أن يضع بصمة مهمة فى عالم الغناء، ومن أبرز الأغنيات التى قدمها خلال مسيرته الفنية "in my head " و"ridin' solo" و"if i'm lucky"، وغيرها.