شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبري لمتابعيها: أهم شيء بالمرحلة اللي إحنا عايشنها دي إني مابعملش شعري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنًا مع فترة الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، شاركت الفنانة عبير صبري، بصورتين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقة :"أهم شيء بالمرحلة اللي إحنا عايشين فيها دي إني مابعملش شعري...انتوا بتعملوا ايه في نفس المرحله دي؟".

وقدمت الفنانة عبير صبرى، نصيحة طريفة لمتابعيها وجمهورها، على حسابها بـ "انستجرام" بشأن الملل الناتج من العزلة المنزلية، حيث نشرت عبير، صورتها وهى فى سيارتها، وترتدى نظارة شمس، ويبدو وكأنها مستغرقة فى النوم، وعلقت على الصورة قائلة، "أهو لما تزهقى من النوم طول اليوم فى البيت اخرجى نامى فى العربية شوية وادخلى البيت تانى"

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عبير صبرى قدمت خلال شهر رمضان الماضى، مسلسل، "خيانة عهد"، مع النجمة يسرا، والذى حقق نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرين، وجسدت عبير دور "نادية" الزوجة الخائنة، والمهملة فى أبناءهما، حتى يكتشف زوجها خيانتها له، فينتقم منها، وأشاد الجمهور بدورها فى المسلسل.

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" عُرض طوال شهر رمضان الماضى على قناة الحياة، من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.