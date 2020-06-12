شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى عن المظاهرات اللبنانية: "مين يلوم شعب جوعان؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على المظاهرات الغاضبة التي شهدها لبنان اليوم احتجاجًا على انهيار العملة الليرة والأوضاع الإقتصادية والتدهور الذى طال مختلف الأحوال المعيشية، مشيرة إلى من يستطيع لوم شعب فقير ثائر على الجوع.

وكتبت الفنانة نوال الزغبى، عبر حسابها بموقع تويتر: "مش غريب المشهد الليلة وناطرينو من زمان. لمّا بتجوع الناس وبتصرخ من فقرها، لمّا ما بقا عندا شي تخسروا الا كرامتها، بتنتسى الاخلاق وبتسقط الحواجز وبتسخف الزعامات. مين في يلوم فقير ثائر على الجوع؟ مين في يلوم شعب جوعان بس يستشرس ويفترس حكّامو الظالمين؟ الحياة وقفة عزّ".



نوال الزغبى عبر حسابها بموقع تويتر

يشار إلى أنه اجتاحت اليوم مظاهرات ومسيرات غاضبة عددا كبيرا من المناطق اللبنانية، احتجاجا على انهيار العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) أمام الدولار الأمريكى والتدهور المتسارع الذى طال مختلف الأحوال المعيشية والخدمات الأساسية وتسارع وتيرة ارتفاع أسعار السلع والمستلزمات.

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وانفجر الشارع اللبناني بصورة مفاجئة مساء اليوم، على وقع الأنباء المتداولة منذ ظهر اليوم عن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى قرابة 7 آلاف ليرة، بما يعني انهيار العملة الوطنية لنحو 4 أمثال سعر الصرف الرسمي المحدد بمعرفة مصرف لبنان المركزي.

وقطع المتظاهرون الطرق الرئيسية وأوتوسترادات السفر الدولية الرابطة بين المحافظات باستخدام الإطارات المشتعلة والعوائق المختلفة ومن بينها صناديق النفايات بعدما أضرموا النيران في ما تحتويه من قمامة، في حين جابت أعداد كبيرة من الدراجات النارية شوارع العاصمة بيروت ويردد مستقلوها الهتافات المناهضة للحكومة والسلطة السياسية.