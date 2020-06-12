شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري تستعيد ذكرياتها مع مسلسل "حلاوة الدنيا" وتوجه سؤالا لمتابعيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الفنانة هند صبري ذكرياتها عند تصويرها مسلسل "حلاوة الدنيا"، حيث نشرت صورة لها من أحد مشاهد المسلسل معلقة عليها قائلة: "برأيكم، ما هو أفضل عنوان لهذا المشهد؟".

ونشرت الفنانة هند صبري صورة لها من مسلسل حلاوة الدنيا الذي عرض في العام 2017 حينما قامت بحلاقة شعرها أمام الكاميرا بسبب تلقيها العلاج الكيميائي لمرض السرطان.

وتفاعل الآلاف مع صورة الفنانة هندي صبري، كما علق البعض عليها، حيث قال أحد المتابعين إن هذا المشهد يستحق عنوان "هغلب ضعفي"، فيما قال آخر: "يمكن أحسن عنوان تقبل الواقع أو الشجاعة "، بينما قالت أخرى: "المسلسل ده مهما سمعتوا مبذهقش منه".

وفي وقت سابق، احتفلت الفنانة هند صبرى، بعيد ميلاد والدتها، منذ أيام، بنشر صورة تجمعهما معًا عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت هند فى تعليقها على الصورة لتهنئة والدتها، "كل عام وأنتى والدتى وصديقتى وابنتى وجدة بناتى.. الله يحفظك ويطول فى عمرك".

Advertisements

يشار إلى أن النجمة هند صبرى، عادة ما تقضى معظم وقتها خلال العزل الصحى الذى فرضه انتشار فيروس كورونا على الجميع، فى ممارسة هواية القراءة، حيث سبق وشاركت جمهورها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بصورة لأخر كتاب تقرأه حاليا عن الممثلة باربرا إيوينج، وهى مؤلفة وكاتِبة وممثلة نيوزلندية، ولدت عام 1944 بلندن، وعلقت على صورتها قائلة :"تحية إلى كتاب مثير للاهتمام أقرأه حاليًا: الممثلة باربرا إيوينج".