شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب دار مسنين الداعية عبلة الكحلاوى ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية، أن ‏فيروس كورونا انتشر فى دار مسنين تملكها الداعية عبلة الكحلاوى ‏ابنة الفنان محمد الكحلاوى، بمدينة 6 أكتوبر.‏ وكتبت الفنانة نادية مصطفى على صفحتها على "فيس بوك": "‏السيدة الفاضلة عبلة الكحلاوي عندها دار مسنين فى أكتوبر ‏وانتشر فيها فيروس كورونا وهى مش ملاحقة علاج وعزل ومحتاجة ‏كمامات وجوانتيات وجهاز تنفس".‏ Advertisements كانت المطربة نادية مصطفى قد وجهت رسالة لمتابعيها بشأن أزمة ‏فيروس كورونا، وكتبت نادية عبر صفحتها قائلة: "أنا عارفة إننا ‏كلنا فى الأزمة دى بنصلى وبندعى ربنا طول الوقت لكن إيه ‏رأيكوا.. كلنا مسلمين ومسيحيين نتوحد جميعاً فى وقت واحد، وليكن ‏يوم الجمعة، لأن فيه ساعة استجابة، وكمان كلنا بنبقى قاعدين فى ‏البيت، هنبتدى الدعاء من العصر للمغرب، وبعد صلاة المغرب ‏هنصلي".‏

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