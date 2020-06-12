شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وائل كفورى يطرب جمهوره بأجمل أغنياته في حفله "الأون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق النجم اللبناني وائل كفورى، منذ قليل، خلال حفله الغنائى الذى قدمه بشكل "أون لاين"، تحت شعار "مكملين معاكم"، ويأتي هذا الحفل ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقدم المطرب وائل كفورى خلال الحفل عدد كبير من أغنياته المميزة منها، سألونى، بحبك أنا كتير، لو حبنا غلطة، وغيرها من الأغانى الشهيرة التي قدمها خلال مشواره الغنائي، بالإضافة إلى عزفه على العود أثناء غنائه أغنية "دق باب البيت" للفنان القدير الراحل وديع الصافى.





وكان كفورى قد طرح خلال الفترة الماضية أغنية "استشبهت فيكى"، على موقع "يوتيوب" وحققت نجاحًا كبيرًا، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربي، والأغنية من كلمات منير بوعساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو، حيث تعتمد الأغنية على شكل وموسيقى مختلفة عما قدمه كفوري فى الفترة الأخيرة، خاصة إن وائل من المطربين المميزين فى اختيار المواضيع التي يقدمها فى أغانيه، فضلا عن الموسيقى المختلفة التي يعتمد عليها، وأبرزها أغنية "ولاد الحرام" الأخيرة .

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يذكر أن آخر الحفلات الغنائية التي تم بثها على طريق "اللايف" هو حفل النجمة اللبنانية اليسا، التي ظهرت خلاله بإطلالة جريئة وقدمت خلاله، عددًا من أبرز أغانيها من بينها، "إلى كل اللى بيحبونى"، و"كرهنى"، و"أنا وحيدة"، "كلنا نغنى" "الفرحة اللى أنا فيها"، و"هنغنى كمان وكمان"، و"نفسى أقوله"، و"مكتوبة ليك"، كما غنت أغنية "وحشتونى" للنجمة الراحلة وردة الجزائرية، كما غنت أحدث أغنياتها أغنية "قهوة الماضى" لأول مرة بشكل لايف.







