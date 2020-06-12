محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى: أعلن الفنان عمرو واكد شفاءه هو وابنه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وكتب واكد، عبر حسابه على "تويتر": "تم بحمد الله وبقدرته شفاء ابني من فيروس كورونا، وهعمل لايف قريبا أتكلم عن إصابتي بالفيروس، وازاي ربنا كرمني وشفاني منه أنا كمان، اللهم لك الحمد والشكر ويارب يشفي الجميع".

يذكر أن واكد شارك مؤخرا في الجزء الثاني من مسلسل رامي، للفنان الأمريكي من أصول مصرية رامي يوسف، بدور فاروق حسن "الأب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو واكد يكشف عن تعافيه وابنه من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.