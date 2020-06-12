هيدي كرم بإطلالة أنيقة ونور بغطاء رأس.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن..

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها بإطلالة أنيقة داخل كواليس برنامجها "كلام ستات".

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة ناعمة.

نادية الجندي

نشرت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها بملابس رياضية.

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مي الغيطي

نشرت الفنانة مي الغيطي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل حديقة منزلها بصحبة كلبها.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة صيفية.

مي حريري

نشرت الفنانة اللبنانية مي حريري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بمكياج ناعم.

أسيل عمران

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل منزلها.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نور

نشرت الفنانة اللبنانية نور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها ترتدي غطاء رأس على غلاف مجلة (فوج أرابيا).