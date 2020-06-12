فيديو| شريف منير: "سأقدم بلاغا ضد كل من أساء لابنتيّ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أعلن الفنان شريف منير توجه للنيابة، لتقديم بلاغ ضد كل من أساء لصور ابنتيه، التي نشرها عبر إنستجرام.

وقال في مداخلة مع برنامج يحدث في مصر على قناة mbc مصر: "سأتوجه للمباحث لتقديم بلاغ ضد كل من أساء لصورة بناتي ولن أسامح مهما حدث".

وأضاف: "التعليقات المسيئة لم تترك أحد حتى المسؤولين في الدولة".

وأكد أن مواقع التواصل الاجتماعي مفيدة للفنانين أكثر من أضرارها، السكينة تقطع اللحم وتقتل في الوقت نفسه".

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وكان الفنان شريف منير قد أعاد نشر صورة ابنتيه "كاميليا وفريدة"، بعد حذفها من حسابه بموقع "إنستجرام".

وكشف "منير"، سبب حذف الصورة وإعادة نشرها مرة أخرى قائلًا: "أنا إمبارح نزلت صورة بناتي (الصغيرين) ولقيت تعليقات من ناس مريضة، جرحوني وجرحوا بناتي، وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم، طلبوا مني امسح الصورة، فمسحتها".

وأضاف: "لكن أنا نزلتها تاني، لأن شوية الهمج المتخلفين دول مش هما اللي هيحددوا انشر ايه وما أنشُرش ايه، وأي حد هيكون على أي صفحة تخصني، لو تعدى حدوده، هتاخد الإجراء القانوني ضده، اللي بيوصل للسجن أحيانا".

الفنان شريف منير، شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "و نحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، ليلى عز العرب، تأليف عمرو محمود ياسين.