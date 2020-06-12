بينهم أحمد زاهر وابنته.. بماذا رد مبروك عطية على مقلديه؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رد الدكتور مبروك عطية، على مقلديه عبر تطبيق "TikTok"، من خلال مقطع فيديو نُشر عبر قناته بموقع "يوتيوب".

وقال مبروك عطية إنه يتجاهل جميع الزوايا التي تُسيء له ويفترض حسن النية: "بخصوص الذين يقلدونني، ما الذي يمنع أن يكون الذي يقلدني أكثر انتشارا مني وأكثر تأثيرًا؟"، موضحًا: "ومعنى التأثير أن تصل كلمة الحق إلى الناس".

وتابع: "ربما كانت الطريق التي مَن الله عليّ بها، والتي لا اصطنعها ولا افتعلها كانت السبب وراء هذا التقليد".

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وتابع: "اللي اجتمعوا على أن يقلدوا مبروك عطية رأوا إنه يستحق، هذا حبا ليس كرها، وتأييد لا نفورا"، مضيفًا: "المهم أن الكلام ينتشر والناس ممكن يعجبها المقلد، وده بيرسخ في أذهانهم ما نطق به".

وعلى الرغم من عدم إشارة مبروك عطية للفنان أحمد زاهر، إلا أن في خانة الوصف التي توجد أسفل الفيديو تم الإشارة إلى أنه يرد على مقلديه من بينهم الفنان أحمد زاهر.

وكان الفنان أحمد زاهر وابنته ليلى، قلدا الشيخ مبروك عطية، من خلال فيديو عن متصلة تسأل الشيخ عن رغبتها بعد طلاقها في حرمان طليقها من رؤية نجله، وينصحها الشيخ بطريقته الشهيرة بألا تفعل، حتى لا تذهب إلى النار مجانًا فالطفل ليس له ذنب بما كان بينها وبين طليقها، ولاقى الفيديو رواجًا واسعا عبر السوشيال ميديا.