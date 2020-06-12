فيديو وصور| شيرين وحسام حبيب في سهرة غنائية بمنزليهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نشر محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، فيديو لها رفقة زوجها الفنان حسام حبيب، داخل منزليهما.
وظهرا الثنائي الشهير في الفيديو وهما يغنيان أغنية "كل ما أغني" في سهرة غنائية داخل منزليهما، رفقة عدد من العازفين.
أغنية "كل ما أغني"، طُرحت عام 2016، في ديو جمع الثنائي، والأغنية من ألحان حسام حبيب، وكلمات محمد سرحان، وتوزيع النابلسي، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب.
وكانت شائعات قد انتشرت عن شجار وصل لحد التراشق بالألفاظ، وإصرار شيرين على الطلاق، وتدخل الفنان أحمد سعد، قبل أن ينفوا صحة هذه الواقعة.
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