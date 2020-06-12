ابنة الفنان الراحل محمود مسعود: لايجب أن يموت الفنان ليتم تكريمه

قالت إيمان مسعود، ابنة الفنان الراحل محمود مسعود، إنها واسرتها تفاجئت بمظاهرة حب كبيرة على السوشيال، عقب رحيل والدها، معربة عن حزنها نتيجة عدم تكريم والدها فى حياته خاصة وأنه قدم الكثير للفن والفنانين، وتابعت:" مش لازم

الناس تموت علشان تتكرم".

وأضافت إيمان مسعود، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها كانت تتمنى تكريم والدها بشكل يليق

بتاريخه وهو على قيد الحياة ، وتابعت:"بيت بابا كان بمثابة أكاديمية فنية طلع منها فنانين كثر ..أحمد السقا كان يقول لبابا ياخال ..أنا فرحت وذهلت بكمية الحب لبابا".

ولفتت ابنة الفنان الراحل محمود مسعود، إلى أن ابيها كان يعانى صحياً خلال الفترة الأخيرة وفارق الحياة عقب اشتداد المرض عليه.

