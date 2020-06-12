قالت إيمان مسعود، ابنة الفنان الراحل محمود مسعود، إنها واسرتها تفاجئت بمظاهرة حب كبيرة على السوشيال، عقب رحيل والدها، معربة عن حزنها نتيجة عدم تكريم والدها فى حياته خاصة وأنه قدم الكثير للفن والفنانين، وتابعت:" مش لازمالناس تموت علشان تتكرم".
وأضافت إيمان مسعود، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها كانت تتمنى تكريم والدها بشكل يليقبتاريخه وهو على قيد الحياة ، وتابعت:"بيت بابا كان بمثابة أكاديمية فنية طلع منها فنانين كثر ..أحمد السقا كان يقول لبابا ياخال ..أنا فرحت وذهلت بكمية الحب لبابا".
ولفتت ابنة الفنان الراحل محمود مسعود، إلى أن ابيها كان يعانى صحياً خلال الفترة الأخيرة وفارق الحياة عقب اشتداد المرض عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة الفنان الراحل محمود مسعود: لايجب أن يموت الفنان ليتم تكريمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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