من أمام الأهرامات .. هانى فرحات يقود أوركسترا حفل أمال ماهر غداً

يستعد المايسترو العالمى هانى فرحات و الفنانة آمال ماهر لإقامة حفل غنائي بدون حضور جماهيري من أمام الأهرامات، بمسرح الصوت والضوء غدًا الجمعة.
يتم بث الحفل في الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة – 10 مساءً بتوقيت السعودية على الهواء مباشرة على قناة MBC مصر ومنصة "شاهد" بالإضافة إلىبث الحفل على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالفنانة آمال ماهر.
ويعد هذا الحفل هو الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة منذ بداية أزمة "كوفيد 19 – كورونا"، وتم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين فيتصميم المسرح.
يذكر أن طرحت الفنانة آمال ماهر مؤخرًا أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وقد حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها عبر القناة الرسمية على "يوتيوب". أغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبد الله وألحان وتوزيع خالد عز، وستقوم آمال ماهر بغنائها لأول مرة في الحفل بجانب العديد من أشهر الأغاني الخاصة بها، الحفل من تنظيم شركه 2HO.
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