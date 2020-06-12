شــاهد .. أروى جودة تشارك جمهورها صورة بـدون مكياج

نشرت الفنانة أروى جودة صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

و ظهرت أروى جودة فى الصورة بإطلالة باللون الأخضر وسيلفى من منزلها بدون مكياج

منزلها بدون مكياج

يذكر ان اخر أعمال الفنانة أروى جودة، مسلسل حكاية "سنين وعدت"، مع كوكبة من الفنانين وأبرزهم، أحمد صفوت وطارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل، قصة وفكرة الكاتب يسري الفخراني، وإشراف عام على الكتابة عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق.

وأبرزهم، أحمد صفوت وطارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل، قصة وفكرة الكاتب يسري الفخراني، وإشراف عام على الكتابة عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق.

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