شبيهة جديدة لايشواريا راي تدخل عالم السينما

للمرة الثانية تظهر شبيهة للنجمة الهندية وملكة جمال العالم ايشواريا رأي وللمرة الثانية أيضا تدخل الشبيه لعالم السينما

هي تشبها اكثر في فترة شبابها وقبل الكثير من عمليات التجميل ، اسمها "رآي آمروثا" و كانت تطلق فيديوهات عبر برنامج التيك توك، تداولت المواقع الهندية اخبار عن حصولها على دور بطولة

في فيلم جنوبي بعنوان becaso.



كانت الشبيه الأولى سينهو لال التي قدمها سلمان خان بنفسه عام ٢٠٠٥ بعد فترة من انفصال عن ايشواريا، في فيلم أمامه من إنتاج أخيه سهيل بعنوان lucky no time for love

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ولكن سينهو كانت فتاة صغيرة

وقامت بدور تلميذة لأسرة هندية تعيش في روسيا وكان اول فيلم هندي يصور بالكامل في روسيا

واحدثت ضجة كبيرة وقتها، وفسر البعض ان سلمان يريد أن يصل رسالة لحبيبته السابقة مفادها "ساقوم بتقديم غيرك او هناك من يشبهك لستي الوحيدة".



ورغم نجاح الفيلم لكن عمر سينهو كان قصير جدا في السينما ولم تظهر سوى في ٣ أعمال حتى الآن

فهل ستصمد رآي آمروثا أمام ايشواريا ؟