فيديو .. محمد سعيد يطرح أحدث أغانيه لحالي

طرح الفنان محمد سعيد أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم لحالي، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية لحالي من كلمات وألحان وتوزيع محمد Advertisements سعيد، وماستر محمد جمال. سعيد، وماستر محمد جمال. يذكر أن الفنان محمد سعيد مؤخرًا كليب راجعة تاني ليه، وهو من إخراج علاء الباهي، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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