لهذا السبب .. وقف عرض فيلم Gone With The Wind

أوقفت منصة HBO Max العالمية عرض فيلم Gone With The Wind مؤقتًا، وذلك بعد اتهامه بأنه يدعم العنصرية، وخاصة عقب حادث مقتل مايكل فلويد.

كما واجه فيلم Gone With The Wind، العديد من الانتقادات

بسبب إطفاء طابع رومانسي على العبودية تزامنًا مع الاحتجاجات الغاضبة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفيلم Gone With The Wind من تأليف مارجريت ميتشل، وإخراج فيكتور فليمنج، وبطولة كل من كلارك جيبل، فيفيان لي، ليزلي هوارد،

أوليفيا دي هافيلاند، توماس ميتشيل، آن روثرفورد، إيفلين كييس، إيرفينج باكون، هاتي ماكدانييل، بترفلاي ماكوين، كارول ناي، وارد بوند، راند بروكس، فيكتور جوري، هاري دافنبورت، إيزابيل جويل، ماري أندرسون، جورج ريفيز، أوسكار بولك، فرانك فايلين، ميكى كون، فريد كران، أونا مانسون، ليونا روبرتس، كارين مارش، إدي روشستر أندرسون، لى فيلبس، فرانك كوجلان الإبن.