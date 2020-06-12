تراند اليوم : اتفرجوا على أحدث خناقة بين شيرين وحسام حبيب .. بتغنيله

خناقة جديدة بين شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، خناقة لن يراها سوى الحاقدين ومروجي الاشاعات عن الزوجين السعداء، فكل موقف وكل تصرف، وكل حركة للنجمين يترصدها الشامتون بحثا عن إحراق بيوت عامرة بالحب والود.

شاهدوا كيف ردت شيرين للمرة الثانية على شائعات انفصالها عن حبيب، او عن شائعات الخلافات بينهم.

ونشر محمد عبد الوهاب، شقيق النجمة شيرين عبد الوهاب، فيديو لها بصحبة زوجها المطرب حسام حبيب، في سهرة غنائية داخل منزلهما، أثناء غنائهما لأغنيتهما الشهيرة “كل ما أغنى”، كأحدث ظهور للنجمة بعد شائعتى انفصالهما وإصابتها بفيروس كورونا، ليثبت هذا الفيديو بأن شيرين تتمتع بصحة جيدة ولم تصب بأى أذى كما أنها لم تنفصل عن زوجها المطرب حسام حبيب كما أشيع مؤخرًا.

وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب، سخرت من الشائعة التي انتشرت مؤخرا، حول مشاجرتها مع زوجها المطرب حسام حبيب، ما استدعى تدخل صديقهما المقرب المطرب أحمد سعد، بصورة نشرتها عبر حسابها على تويتر وهى في أحضان زوجها وعلقت قائلة، “زى ما انتوا شايفين مبنبطلش خناق”