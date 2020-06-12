تراند اليوم : أكرمكم عند الله أتقاكم .. أمل حجازي تنضم لقائمة ضد العنصرية – شاهد

يشغل موضوع العنصرية الساحة الإعلامية في كل مكان حالياً خاص بعد حادث جورج فلويد بأمريكا.

وتحدثت الفنانة أمل حجازي عن العنصرية عبر حسابها الرسمي على Instagram كاتبة:”عند الله لا يوجد فرق بالالوان والاجناس والغنى والفقر فقط نتميز في التقوى !اللهم إجعلنا من المتقين”.

يشار إلى أن المطربة أمل حجازي طرحت آخر أغنياتها بعنوان “حجابك تاج” بمناسبة اليوم العالمي للحجاب الذي يحتفل به في الأول من فبراير كل عام. وكانت قد ارتدت الحجاب منذ أكثر من عامين، وتحديدا في 2017، معلنة اعتزالها نوعية الفن الذي كانت تقدمه من قبل، لتقدم أغاني دينية واجتماعية فقط.