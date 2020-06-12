عمرو واكد: أصبت بكورونا وتعالجت بهذه الطريقة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ الفنان المصري عمرو واكد، جمهوره بإعلان إصابته وابنه بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وكتب واكد في منشوره عن إصابتهما، قائلاً: "تم بحمد الله وبقدرته شفاء ابني من فيروس كورونا، وهعمل لايف قريبا اتكلم عن اصابتي بالفيروس وإزاي ربنا كرمني وشفاني منه أنا كمان.. اللهم لك الحمد والشكر ويارب يشفي الجميع”.

وتفاعل معه أحد المتابعين؛ إذ سأله عن طريقة العلاج في العزل الصحي المنزلي، ليرد واكد بدوره: "أنا أخدت الآتي.. باراسيتامول – فيتامين سي – حبوب زيت الزعتر – حبوب زيت الكريل (حاجة زي الجمبري كده وهو مسيل طبيعي للدم) – 4 فصوص ثوم ني واحد على الريق (ممكن تاخد حبوب ثوم من الصيدلية) – ايكناشيا – مهدئ للسعال- ومشروب الزعتر بالليمون والعسل – قرفة بالجنزبيل واللبن - وأكل صحي (لحمة او فراخ مهم جدا) وشوربة فراخ بالبهارات.. وقبل النوم كنت باخد حبوب ميلاتونين عشان النوم يبقى عميق، وحبوب زنك".

يذكر أن آخر أعمال عمرو واكد مشاركته في مسلسل ''Ramy S2" والذي دارت أحداثه حول رحلة البحث عن الذات والحب.

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وشارك في بطولته كل من عمرو واكد، رامي يوسف، هيام عباس، مي القلماوي، لايث ناكلي، وآخرين، تأليف رامي يوسف، إخراج كريستوفر ستور.

وكانت تداولت صور بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمع الفنان عمرو واكد مع اللبنانية ميا خليفة. وعبر الجمهور عن استغرابهم من موافقة واكد على التمثيل مع خليفة التي كانت في الأصل ممثلة إباحية بعدما كان قد شارك في بطولة فيلم عالمي أمام النجمة العالمية سكارليت جوهانسون.

وبحسب الأخبار المتداولة فإن خليفة ستظهر بالجزء الثاني الخاص بمسلسل Ramy الذي شارك فيه عمرو واكد بالجزء الأول منه، ولا يعرف حتى اللحظة ما طبيعة الدور الذي ستقدمه، وكيف توجهت خليفة للتمثيل في أعمال عالمية بعدما كانت أعلنت اعتزالها تمثيل البورنو.

يشار إلى أن طارق محمود، المحامي المصري بمحكمة النقض والدستورية العليا، تقدم سابقا ببلاغ جديد إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اتهم فيه الممثل الهارب عمرو واكد بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة والإضرار بالأمن الداخلي للبلاد، وقيد البلاغ تحت رقم 8005 لسنة 2020 بلاغات النائب العام.