شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغاء Coachella بسبب كورونا.. شاهد نجوم لا تنسى بفعاليات 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص عدد كبير من النجوم العالميين سنويا على حضور فعاليات مهرجان Coachella "والتقاط الكثير من الصور التذكارية التى يتم نشرها على الفور عبر صفحات هؤلاء النجوم علي الـ social media، واليوم نستعرض عدد من صور التي لا تنسى لنجوم الذين حضروا فعاليات مهرجان " Coachella " لعام 2019 .

فمن الحضور الدائمين لمهرجان " Coachella " كيندال جينر و هايلي بالدوين التي تم تداول صورهما بكثافة كونهن الأكثر التقاطا للصور بفعاليات 2019 ، كذلك ظهر بصحبة جينر بالفعاليات فرانكي جراند .

كذلك السوبر موديل الشهير ويني هارلو كانت من أبرز حضور العام الماضي بفعاليات Coachella ، و تعتبر ويني من أكثر العارضات التي تتمتع بشعبية جارفة حول العالم و خاصة انهها استطاعت أن تتمرد علي المرض الجلدي الذي تعاني منه " البهاق" و أبرزت كوهبتها علي الـ runway .

و من أكثر النجوم الذين خطفوا الأنظار بفعاليات المهرجان العام الماضي " 2019 " كل من ليام باين و فيكتوريا جاستيس و ستيلا ماكسويل و شانينا شيك و كيلي جالي و أوليفيا كولبو و هالزي و السا هوسك و آبي شامبيون و باترينك شوارزينجير و غيرهم .

يذكر أن الكثير من محبى وعشاقي الموسيقى والغناء صدموا بالإعلان الرسمي عن إلغاء فعاليات مهرجان " Coachella " لهذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا " Covid-19 " و الذي كان من المقرر إقامته في شهر أكتوبر المقبل بعد ان تم تأجيل موعد إقامته الرسمي في شهر ابريل الماضي، ليتم إقامته في 2021 ، و من المعروف أن مهرجان " Coachella " يضم عادة مجموعة من أهم و أشهر نجوم الغناء في العالم ، و هو ما أكده عدد هائل من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها " tmz " .

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